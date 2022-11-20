Комличенко - о сборной России: «Хотелось бы сыграть с кем-то из Европы»

Центральный нападающий сборной России Николай Комличенко заявил о желании сыграть против одной из европейских национальных команд.

«Дальше хотелось бы сыграть с кем-нибудь в Европе. Это, в принципе, не мой вопрос. С кем скажут, с тем и сыграем», - приводит слова форварда издание «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 20 ноября, сборная России на выезде встречалась с командой Узбекистана. Подопечные Валерия Карпина не смогли победить, расписав ничью со счетом 0:0.

В предыдущем контрольном поединке с Таджикистаном был также зафиксирован ничейный результат с аналогичным счетом.