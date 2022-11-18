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Осинькин – о сборной Узбекистана: «В чемпионате России эти игроки на виду»

18 Ноября 2022 • 20:04 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
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20.11 15:00

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказал своё мнение касательно следующего соперника сборной России.

«Сильно опасаться не стоит. Но, конечно, в чемпионате России эти игроки на виду», - приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Специалист предположил, что, может быть, полузащитник Остон Урунов в данный момент не находится в своих идеальных кондициях, однако отметил, что приличную форму набирает игрок московского «Торпедо» Хожимат Эркинов. Более того, нападающий итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов выступает стабильно и демонстрирует хороший уровень футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Узбекистана Товарищеский Матч Игорь Осинькин
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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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