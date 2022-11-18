Осинькин – о сборной Узбекистана: «В чемпионате России эти игроки на виду»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказал своё мнение касательно следующего соперника сборной России.

«Сильно опасаться не стоит. Но, конечно, в чемпионате России эти игроки на виду», - приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Специалист предположил, что, может быть, полузащитник Остон Урунов в данный момент не находится в своих идеальных кондициях, однако отметил, что приличную форму набирает игрок московского «Торпедо» Хожимат Эркинов. Более того, нападающий итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов выступает стабильно и демонстрирует хороший уровень футбола.