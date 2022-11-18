Карпин: Мостового не будет в сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном приглашении Александра Мостового в свой тренерский штаб.

«Что должно случиться, чтобы Мостовой стал моим помощником в сборной России? Ничего не должно случиться, потому что его не будет», — заявил Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Также главный тренер сборной России ответил на слова Мостового о том, что в других странах нет совмещения постов в клубе и национальной команде, заявив, что другие страны не отстранены от международных турниров.

В предстоящем товарищеском матче Россия сыграет с Узбекистаном, встреча состоится 20 ноября, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.