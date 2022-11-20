​Карпин провёл 10 матчей у руля сборной России

В воскресенье сборная России проводила гостевой товарищеский матч против Узбекистана. 90 игровых минут командам не хватило для того, чтобы забить хотя бы один раз – на табло так и остались гореть нули.

Для Валерия Карпина игра в Ташкенте стала 10-й во главе сборной России. Результаты следующие: 6 побед, 3 ничьи и 1 поражение. Единственное поражение случилось в гостях у Хорватии. Если бы команда тогда не проиграла, то попала бы на чемпионат мира напрямую. Уступив, россияне отправились в «стыки», где не выступили из-за введённых санкций.

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт уже в 2023 году.