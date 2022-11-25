Агент Маньяков проехался по критикам работы Карпина в сборной

Футбольный агент Александр Маньяков высказался о критике в адрес наставника российской национальной команды Валерия Карпина.

«Некоторые околофутбольные люди высказали критику в адрес Валерия Карпина по поводу состава сборной России на игры с Таджикистаном и Узбекистаном. Звучат выражения «вызов в сборную обесценился», «предвзятость» и так далее. Но для меня в контексте нынешней сборной и тренерского штаба Карпина это просто смешно слышать», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

В аргументацию своей защиты Маньяков привёл три пункта, а именно тяжёлую ситуацию вокруг национальной команды, последовательность в наборе футболистов тренером и отсутствие доказательств у критиков работы специалиста. По мнению агента, такие безосновательные разговоры вредят всему футболу.

Напомним, что под руководством Карпина в 2022 году Россия провела три игры, с трудом победив у Киргизстана со счётом 2:1 и дважды сыграв нулевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном.