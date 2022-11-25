Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Агент Маньяков проехался по критикам работы Карпина в сборной

25 Ноября 2022 • 11:21 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Футбольный агент Александр Маньяков высказался о критике в адрес наставника российской национальной команды Валерия Карпина.

«Некоторые околофутбольные люди высказали критику в адрес Валерия Карпина по поводу состава сборной России на игры с Таджикистаном и Узбекистаном. Звучат выражения «вызов в сборную обесценился», «предвзятость» и так далее. Но для меня в контексте нынешней сборной и тренерского штаба Карпина это просто смешно слышать», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

В аргументацию своей защиты Маньяков привёл три пункта, а именно тяжёлую ситуацию вокруг национальной команды, последовательность в наборе футболистов тренером и отсутствие доказательств у критиков работы специалиста. По мнению агента, такие безосновательные разговоры вредят всему футболу.

Напомним, что под руководством Карпина в 2022 году Россия провела три игры, с трудом победив у Киргизстана со счётом 2:1 и дважды сыграв нулевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Маньяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Ноября
11:21 · Чемпионат мира 2026
Агент Маньяков проехался по критикам работы Карпина в сборной
24 Ноября
09:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Петржела: «Если бы Карпин тренировал сборную США, он бы вывел их в полуфинал или четвертьфинал чемпионата мира» 3
23 Ноября
21:35 · Чемпионат мира 2026
Пиняев высказался о дебюте за сборную России
21:25 · Чемпионат мира 2026
Глебов рассказал о забавном диалоге с арбитром во время матча с Таджикистаном
16:42 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «Сафонов практически не играет на выходах, Селихов способен стать первым номером сборной»
11:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кравцов не уверен, что сборная России сыграла бы лучше Аргентины в матче против Саудовской Аравии
09:54 · Чемпионат мира 2026
Глушаков: «Если Россия не обыгрывает Таджикистан и Узбекистан, то надо поковыряться в нашем футболе и сделать уклон в другое место»
09:22 · Чемпионат мира 2026
Якубович считает, что игрокам сборной России надо уйти из спорта
22 Ноября
20:47 · Чемпионат мира 2026
Глушаков: Сборная России должна обыгрывать Таджикистан и Узбекистан
14:09 · Чемпионат мира 2026
Семшов: «Если РФС перейдёт в Азиатскую конфедерацию, то обратного пути не будет»
21 Ноября
22:00 · Чемпионат мира 2026
Карпин ответил агентам на обвинения по выбору состава сборной
19:25 · Чемпионат мира 2026
Кирьяков — о матчах сборной России: «Анализировать нечего»
18:21 · Чемпионат мира 2026
Джепаров — о матче Узбекистан - Россия: «Игра была скучновата» эксклюзив
17:30 · Чемпионат мира 2026
Ледяхов: «Впечатления от игры сборной плачевные»
16:26 · Чемпионат мира 2026
Алдонин считает, что сейчас нужно выдать кредит доверия молодым игрокам сборной России
Все новости
Рекомендуем