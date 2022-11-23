Якубович считает, что игрокам сборной России надо уйти из спорта

Известный телеведущий Леонид Якубович высказался о двух товарищеских матчах сборной России с командами Таджикистана и Узбекистана, которые завершились с одинаковым счётом 0:0.

По мнению Якубовича, игроки должны делать всё, чтобы доставлять удовольствие зрителям, а иначе им надо уходить из спорта.

«Это спортивный театр, надо быть актёром! Актёр не может быть плохим, он может быть хорошим. И спортсмен такого уровня не может быть плохим. Значит, надо уходить!» — приводит слова Якубовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Помимо матчей с Таджикистаном и Узбекистаном, в нынешнем году наша национальная команда сыграла с Кыргызстаном, одолев своего соперника со счётом 2:1.