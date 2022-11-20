Футбольный эксперт Сергей Силкин после товарищеского матча с Узбекистаном (0:0) в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от игры.
- Как оцените игру нашей сборной с Узбекистаном?
- Так в футбол нельзя играть. Вообще в любую игру нельзя играть без мотивации. Они вышли, и такое впечатление, что хотели в полсилы отыграть. Наверное, у ребят уже чемоданное настроение, и они головой находятся на курортах.
- То есть, не было мотивации?
- Конечно. Ни моментов не было, ничего.
- Мы не забили таджикам, узбекам. Хотя состав сегодня был боевой. Это пугает?
- Все ожидали, что наша сборная исправится за ничью с Таджикистаном, но, как я сказал, игроки были уже в отпуске. А без мотивации нечего делать на поле. В борьбу они не идут, на опережение не идут. Самое главное – игры вперед не было.
- Мы могли и проиграть – чуть пенальти в конце не привезли, в другой эпизоде Шунин нас спас.
- Как отбил Шунин, так и мимо мяча махнул разок. Здесь кого-то выделять или ругать нет смысла. Не знаю, что будет дальше с этой сборной, но сегодня на поле была безвольная команда. Пусть тренерский штаб с этим разбирается.
- Тогда зачем нам проводить товарищеские матчи?
- Чтобы выбрать какую-то стратегию, ее тренировать, а так как ребята не хотят играть, ты ничего никогда не натренируешь.
- Что Карпину делать в этой ситуации?
- Не знаю. Это надо у него спросить. Мне кажется, он сам сейчас в замешательстве.
- Что России может дать переход в азиатскую лигу, про который сейчас так много разговоров? Там совсем другой футбол, нежели в Европе.
- Ну, допустим, перейдем мы туда. А там что, играть не надо что ли? Сейчас все команды научились играть в организованный футбол. Те же узбеки вышли сегодня и сыграли вторым номером, от обороны. Причем было видно, что они стараются помешать нашим. Они выполняли свою установку. А наши особо не проявляли ничего. Облегчили сопернику игру.
- Узбеки вам больше понравились?
- Игра была ровна, называется.
- Если мы уйдем в азиатскую лигу, наш уровень упадет еще сильнее?
- У нас он уже давно упал, и никто не собирается оттуда возвращаться. Вот скажите мне, кого обыгрывать, если мы не можем создать моменты с такими командами, как Таджикистан, Узбекистан? Такие матчи вообще отбивают желание смотреть игры нашей сборной. Одну мы посмотрели, вторую, а когда будет третья – вообще можем к телевизору не подойти.
- Сейчас многие стараются прикинуть, как наша сборная могла бы выступить на чемпионате мира. Вы как думаете?
- С такой игрой там вообще нечего делать. Может и хорошо, что мы там не участвуем. Мы не видим себя по сравнению с другими командами.
Елена Григорьевская
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