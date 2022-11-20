Футбольный эксперт Сергей Силкин после товарищеского матча с Узбекистаном (0:0) в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от игры.

- Как оцените игру нашей сборной с Узбекистаном?

- Так в футбол нельзя играть. Вообще в любую игру нельзя играть без мотивации. Они вышли, и такое впечатление, что хотели в полсилы отыграть. Наверное, у ребят уже чемоданное настроение, и они головой находятся на курортах.

- То есть, не было мотивации?

- Конечно. Ни моментов не было, ничего.

- Мы не забили таджикам, узбекам. Хотя состав сегодня был боевой. Это пугает?

- Все ожидали, что наша сборная исправится за ничью с Таджикистаном, но, как я сказал, игроки были уже в отпуске. А без мотивации нечего делать на поле. В борьбу они не идут, на опережение не идут. Самое главное – игры вперед не было.

- Мы могли и проиграть – чуть пенальти в конце не привезли, в другой эпизоде Шунин нас спас.

- Как отбил Шунин, так и мимо мяча махнул разок. Здесь кого-то выделять или ругать нет смысла. Не знаю, что будет дальше с этой сборной, но сегодня на поле была безвольная команда. Пусть тренерский штаб с этим разбирается.

- Тогда зачем нам проводить товарищеские матчи?

- Чтобы выбрать какую-то стратегию, ее тренировать, а так как ребята не хотят играть, ты ничего никогда не натренируешь.

- Что Карпину делать в этой ситуации?

- Не знаю. Это надо у него спросить. Мне кажется, он сам сейчас в замешательстве.

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- Что России может дать переход в азиатскую лигу, про который сейчас так много разговоров? Там совсем другой футбол, нежели в Европе.

- Ну, допустим, перейдем мы туда. А там что, играть не надо что ли? Сейчас все команды научились играть в организованный футбол. Те же узбеки вышли сегодня и сыграли вторым номером, от обороны. Причем было видно, что они стараются помешать нашим. Они выполняли свою установку. А наши особо не проявляли ничего. Облегчили сопернику игру.

- Узбеки вам больше понравились?

- Игра была ровна, называется.

- Если мы уйдем в азиатскую лигу, наш уровень упадет еще сильнее?

- У нас он уже давно упал, и никто не собирается оттуда возвращаться. Вот скажите мне, кого обыгрывать, если мы не можем создать моменты с такими командами, как Таджикистан, Узбекистан? Такие матчи вообще отбивают желание смотреть игры нашей сборной. Одну мы посмотрели, вторую, а когда будет третья – вообще можем к телевизору не подойти.

- Сейчас многие стараются прикинуть, как наша сборная могла бы выступить на чемпионате мира. Вы как думаете?

- С такой игрой там вообще нечего делать. Может и хорошо, что мы там не участвуем. Мы не видим себя по сравнению с другими командами.

Елена Григорьевская