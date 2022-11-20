​Пономарёв: «В европейском футболе нам с такой игрой делать нечего»

Сборная России не сумела переиграть Узбекистан во втором товарищеском матче азиатского турне, игра закончилась по нулям. Тремя днями ранее российская команда не сумела переиграть Казахстан. Известный российский специалист Владимир Пономарев расстроен результатом - он считает, что футбол российской сборной деградирует, и в Европе с ним делать уже просто нечего.

- Нам надо срочно переходить в азиатскую футбольную группу - в европейском футболе нам просто делать нечего с такой игрой. Это худшие игроки, которых я видел за 50 лет. Это ужас какой-то!, - цитирует слова Пономарева Rusfootball.info.