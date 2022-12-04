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Депутат Милонов: «Деньги поедают российский футбол изнутри»

04 Декабря 2022 • 18:12 Комментировать

Победа команды 2DROTS в финале Медиалиги привлекла внимание Депутата Государственной думы Виталия Милонова.

«Деньги не должны развращать наш спорт. И мы не должны осыпать золотым дождем всех этих биороботов, которые приезжают не играть за клуб, а зарабатывать бабло. К сожалению, деньги стали золотистым стафилококком российского футбола и поедают его изнутри», – сказал Милонов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в финальном матче 2DROTS встречались с командой Basement. Поединок завершился со счётом 4:0.

Команда выиграла не только турнир, но и 7,5 миллиона рублей.

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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Милонов медиалига 2DROTS Basement
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