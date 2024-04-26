Караваев — о матче с «Рубином»: «Проигрывать всегда неприятно»

Игрок обороны «Зенита» Вячеслав Караваев дал комментарий после поражения клуба в матче 21-го тура с «Рубином» (0:2).

«Проигрывать всегда неприятно, сейчас все сконцентрированы и сосредоточены на «Динамо». Это очень важная игра, а особенно — после поражения. Все игроки расстроились и немного обозлились — я думаю, это придаст импульс», — цитирует игрока официальный сайт петербургского клуба.

Сейчас «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 1 очко.

Напомним, что 28 апреля команда Сергея Семака проведёт выездной матч с «Динамо».