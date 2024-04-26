Губерниев: «Очень странно делать какую-то проблему из высказывания Безрукова»

Известный журналист Дмитрий Губерниев высказался об открытии дела в комитете по этике из-за шутки защитника «Рубина» Руслана Безрукова в послематчевое интервью.

Напомним, что Безруков после игры с «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

« Руслан Безруков тоже считает себя артистом. Он подумал, что много обижали, но мало кто помогает материально. Мне кажется, что делать из этого высказывания какую-то проблему, очень странно», — приводит слова журналиста издание «Чемпионат».

Высказывание Безрукова оценит комитет по этике Российского футбольного союза. Не исключено, что футболист как-то будет наказан даже за шутку, ведь финансовое стимулирование команд третьей стороной запрещено.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. «Краснодар» не выигрывал титул никогда.