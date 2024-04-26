«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам дерби с ЦСКА

После нулевой ничьей с ЦСКА «Спартак» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

«Мы обратились в ЭСК по трём эпизодам матча с ЦСКА:

1) Неназначение пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площади;

2) Грубое нарушение правил на Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка;

3) Жёлтая карточка Дуарте, из-за которой он может пропустить следующий матч.

Также по дисквалификации Дуарте обратились в КДК», - сообщили в пресс-службе «Спартака» журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.