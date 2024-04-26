Алдонин оценил судейство в матче ЦСКА – «Спартак»

По словам бывшего игрока сборной России Евгения Алдонина, судейство во вчерашнем дерби было нормальным и без грубых ошибок.

- Я не могу сказать, что в дерби со стороны судейства были допущены грубые ошибки. Понятно, что все обсуждают попадание мяча в руку Чалову. Но надо понимать, что там было очень близкое расстояние и мяч не летел в ворота, он летел в аут, - цитирует Алдонина «Чемпионат».

Напомним, встреча между ЦСКА и «Спартаком» прошла в четверг на стадионе «армейцев» и завершилась нулевой ничьей.

«Спартак» имеет в своей копилке 39 баллов и располагается на шестой позиции в таблице, «армейская» команда набрала 38 очков и идёт на седьмом месте.

Коллектив Владимира Слишковича 28 апреля у себя дома сыграет с «Локомотивом», ЦСКА отправится в гости к «Балтике».