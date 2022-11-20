Керимов – о Валенсии: «В этом сезоне он по-настоящему расцвёл»

Футбольный комментатор и эксперт турецкого футбола Эльвин Керимов отметил сильные стороны форварда сборной Эквадора Эннера Валенсии.

«Гол с пенальти и гол головой – это то, к чему Валенсия в этом сезоне всех приучил. В общем за «Фенербахче» в 22 матчах он забил 15 голов. Семь из них – с пенальти, а три – головой. В 33 года у Жорже Жезуша Валенсия по-настоящему расцвёл, хотя летом мог уйти из команды», - пишет Керимов в своём Telegram-канале.

За прошлый сезон у Валенсии 13 голов и семь ассистов, отмечает эксперт.

Напомним, в матче открытия чемпионата мира на стадионе «Эль-Байт» встречались Катар и Эквадор. Матч завершился победой Эквадора (2:0). Валенсия оформил дубль и стал лучшим игроком матча.