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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гаврилов: «Отсутствие сборной России на зрелищность чемпионата мира никак не повлияет»

14 Ноября 2022 • 14:08 Комментировать
Катар
...
Эквадор
1 3.50 X 3.15 2 2.25
20.11 19:00

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился мнением о предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Напомним, что в турнире не примет участия национальная команда России, которая ранее была отстранена от всех международных турниров. Гаврилов считает, что зрелищность мундиаля никак не пострадает из-за отсутствия там нашей сборной.

«Сложно привыкнуть к тому, что сборная России далеко не первый раз не попадает на чемпионат мира, но самое главное, наша сборная не показывает тот футбол, который всех бы устроил и нравился», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Ветеран не смог назвать главного фаворита чемпионата мира, но отметил, что будет поддерживать те команды, которые покажут самый интересный футбол.  
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Гаврилов
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