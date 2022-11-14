Гаврилов: «Отсутствие сборной России на зрелищность чемпионата мира никак не повлияет»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился мнением о предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Напомним, что в турнире не примет участия национальная команда России, которая ранее была отстранена от всех международных турниров. Гаврилов считает, что зрелищность мундиаля никак не пострадает из-за отсутствия там нашей сборной.

«Сложно привыкнуть к тому, что сборная России далеко не первый раз не попадает на чемпионат мира, но самое главное, наша сборная не показывает тот футбол, который всех бы устроил и нравился», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Ветеран не смог назвать главного фаворита чемпионата мира, но отметил, что будет поддерживать те команды, которые покажут самый интересный футбол.