Валенсия стал автором первого гола на чемпионате мира

В воскресенье стартовал долгожданный чемпионат мира по футболу 2022 года. В первом матче соревнований сборная Катара играет против национальной команды Эквадора. Южноамериканцы отправили мяч в сетку ворот соперника уже на третьей минуте, но гол Эннера Валенсии не был засчитан из-за микроскопического офсайда. На 15-й минуте противостояния ветеран эквадорского футбола оказался сам перед воротами и получил по ногам от голкипера - пенальти и предупреждение Сааду Аль-Шеебу. Сам пострадавший подошел к мячу и хладнокровно пробил в правый нижний угол ворот, а его оппонент прыгнул в другую сторону.

Счет стал 1:0. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.