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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Валенсия стал автором первого гола на чемпионате мира

20 Ноября 2022 • 19:23 Комментировать
Катар
0:2
Эквадор
1 3.55 X 3.10 2 2.40
2-й тайм

В воскресенье стартовал долгожданный чемпионат мира по футболу 2022 года. В первом матче соревнований сборная Катара играет против национальной команды Эквадора. Южноамериканцы отправили мяч в сетку ворот соперника уже на третьей минуте, но гол Эннера Валенсии не был засчитан из-за микроскопического офсайда. На 15-й минуте противостояния ветеран эквадорского футбола оказался сам перед воротами и получил по ногам от голкипера - пенальти и предупреждение Сааду Аль-Шеебу. Сам пострадавший подошел к мячу и хладнокровно пробил в правый нижний угол ворот, а его оппонент прыгнул в другую сторону.

Счет стал 1:0. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Эквадора Эннер Валенсия
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КАТАР ЭКВАДОР
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