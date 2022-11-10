Уткин — о чемпионате мира: «Вот как футбольное событие в наши дни может претендовать на всемирную значимость, если там нет Эрлинга Холанна?»

Известный комментатор Василий Уткин высказался об отсутствии на грядущем чемпионате мира норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Напомним, мундиаль пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

«Через неделю чемпионат мира. Вот как футбольное событие в наши дни может претендовать на всемирную значимость, если там нет Эрлинга Холанна? Сложная проблема», — написал Уткин в телеграм-канале.

В текущем сезоне 22-летний Холанн провёл в составе «горожан» 17 матчей, забив в них 23 гола и отдав три результативные передачи. Отметим, что по данным портала Transfermarkt, норвежец является самым дорогим игроком планеты. Его рыночная стоимость оценивается в 170 миллионов евро.