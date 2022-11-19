Камоцци: «Россия не смогла бы выйти из группы на ЧМ-2022»

Бывший помощник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци оценил перспективы российской сборной в случае выхода на ЧМ-2022.

«Нас ждёт большой праздник футбола, конечно, я буду смотреть чемпионат мира. Будут поддерживать сборную Аргентины. Что касается сборной России, то, думаю, что ваша команда не смогла бы выйти из группы. Хотя сейчас говорить об этом сложно», — заявил экс-советник Леонида Федуна, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Напомним, что катарский мундиаль начнётся уже завтра. В первой игре хозяева турнира встретятся с Эквадором. Стартовый свисток Даниэле Орсато назначен на 19:00 по московскому времени.