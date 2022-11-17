Инфантино – единственный кандидат на пост президента ФИФА

Действующий глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино оказался единственным кандидатом на выборах президента ФИФА. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В соответствии с этой информацией можно сделать вывод о том, что швейцарский спортивный функционер будет вновь избран на ранее упомянутую должность.

Сам процесс голосования пройдёт в марте будущего года, сегодня была крайняя дата возможности подачи заявок на участие.

Джанни Инфантино является президентом ФИФА с начала 2016 года.

Ближайшее крупное соревнование под эгидой Международной федерации футбола начнётся уже на этой неделе – матч между Катаром и Эквадором даст старт чемпионату мира – 2022.