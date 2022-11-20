Форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия признан лучшим игроком матча открытия чемпионата мира в Катаре.

Напомним, в дебютной встрече мундиаля против Катара (2:0) Валенсия оформил дубль и помог своей команде набрать ценные три очка. Первый гол он забил с пенальти, второй – головой в изящном прыжке из центра штрафной площади.

Отметим, что в текущем сезоне турецкой Суперлиги Валенсия – лучший бомбардир «Фенербахче». За 14 туров чемпионата Турции он забил 13 мячей.

Далее в Катаре Эквадор сыграет с фаворитом группы – сборной Нидерландов. Матч состоится 25 ноября на Международном стадионе Халифа. Арена находится в столице Катара – Дохе.

Катар во втором туре сыграет со сборной Сенегала.