Виктор Гусев назвал своего фаворита ЧМ-2022

Знаменитый комментатор Виктор Гусев назвал своего кандидата на звание чемпиона мира по итогам катарского мундиаля.

«Фаворитом чемпионата мира считаю сборную Франции. Исходя из состава, у них великолепная линия атаки: Мбаппе, Гризманн, Бензема. Аргентина и Бразилия тоже могут претендовать на титул, но фаворит бывает только один», — заявил известный тележурналист в интервью «Чемпионату». Также Гусев отметил, что планирует посмотреть каждую из 64 игр катарского турнира.

Напомним, что ЧМ-2022 стартует уже завтра, 20 ноября, с поединка между хозяевами соревнований и Эквадором.