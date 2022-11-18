Названо имя арбитра стартового матча чемпионата мира

Итальянский судья Даниэле Орсато был назначен на первую игру чемпионата мира, в котором сыграют Катар и Эквадор, сообщает Football-italia.

Даниэле Орсато является единственным итальянским арбитром на турнире. Игра станет дебютной для него на чемпионатах мира. Ранее Орсато работал только на Евро. На его счету финал Лиги чемпионов в 2020 году, в котором «Бавария» победила «ПСЖ» со счётом 1:0. 23 ноября Орсато исполнится 47 лет. В 2020 году по версии IFFHS его признали лучшим арбитром мира.

Катар встретится с Эквадором 20 ноября в 16:00 по московскому времени. Также в группе А сыграют Сенегал и сборная Нидерландов.