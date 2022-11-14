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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кавазашвили — о чемпионате мира: «Планирую смотреть столько матчей, сколько выдержу»

14 Ноября 2022 • 14:45 Комментировать
Катар
...
Эквадор
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20.11 19:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, будет ли он смотреть чемпионат мира, который стартует уже 20 ноября.

Ветеран признался, что планирует следить за мундиалем, несмотря на то, что Россия там представлена никак не будет.

«Жаль, что сборной России там не будет, но футбол из-за этого не потеряет свою красоту. Планирую смотреть столько матчей, сколько выдержу», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Эксперт не смог назвать главного фаворита предстоящего турнира, отметив, что в футболе всегда возможны сюрпризы.

Напомним, что чемпионат мира состоится в Катаре и продлится он до 18 декабря.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анзор Кавазашвили
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