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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Западная пресса: катарцы платят «фейковым фанам» за то, чтобы те имитировали массовость и поддержку

19 Ноября 2022 • 12:07 Комментировать
Катар
...
Эквадор
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20.11 19:00

О том, что на Западе воспринимают катарский чемпионат не самым лучшим образом, известно давно, и потому местные СМИ с удовольствием публикуют истории, которые несколько бросают тень на Мундиаль. Правдивые или нет - это уже другой вопрос.

В частности, некоторые издания сообщают о том, что катарские власти платят группам болельщиков, чтобы те имитировали поддержку той или иной команды, но делают это столь неразборчиво, что случаются нелепости.

К примеру, индусы ходят с испанским флагом, а лица явно ближневосточной наружности распевают песни на французском, а все это с удовольствием снимание катарское ТВ в качестве подтверждения «популярности турнира». 

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КАТАР ЭКВАДОР
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