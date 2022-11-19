Западная пресса: катарцы платят «фейковым фанам» за то, чтобы те имитировали массовость и поддержку

О том, что на Западе воспринимают катарский чемпионат не самым лучшим образом, известно давно, и потому местные СМИ с удовольствием публикуют истории, которые несколько бросают тень на Мундиаль. Правдивые или нет - это уже другой вопрос.

В частности, некоторые издания сообщают о том, что катарские власти платят группам болельщиков, чтобы те имитировали поддержку той или иной команды, но делают это столь неразборчиво, что случаются нелепости.

К примеру, индусы ходят с испанским флагом, а лица явно ближневосточной наружности распевают песни на французском, а все это с удовольствием снимание катарское ТВ в качестве подтверждения «популярности турнира».