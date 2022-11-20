​Чемпионат мира – 2022 стартовал

В Катаре только что стартовал чемпионат мира по футболу. Первый стартовый свисток услышали футболисты национальных сборных Катара и Эквадора – именно эти команды участвуют в матче открытия мундиаля.

Следить за развитием событий в игре между Катаром и Эквадором во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Чемпионат мира – 2022 будет идти до 18 декабря. За это время на турнире пройдёт 64 матча.

Отметим, что трофей чемпионов мира в Катаре защищает сборная Франции. Четыре года назад «трёхцветные» в финале мундиаля обыграли Хорватию на поле «Лужников» в Москве.