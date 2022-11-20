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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Первый забитый гол на чемпионате мира отменили

20 Ноября 2022 • 19:08 Комментировать (3)
Катар
0:2
Эквадор
1 3.55 X 3.10 2 2.40
2-й тайм

Чемпионат мира стартовал с матча национальных сборных Катара и Эквадора. Первого забитого гола на мундиале не пришлось ждать долго. Эквадорцы смогли забить уже на третьей минуте. Автором результативного, казалось, удара стал нападающий Эннер Валенсия. Впрочем, после вмешательства ВАР гол отменили из-за офсайда. 

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между сборными Катара и Эквадора можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Сборные Катара и Эквадора представляют группу А. Также в этом квартете выступят национальные команды Нидерландов и Сенегала. Свой очный матч эти сборные проведут в понедельник вечером.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Эквадора Эннер Валенсия
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КАТАР ЭКВАДОР
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Комментарии (3)
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Barca mes que un club
20 Ноября 2022 в 19:10
Гол, который не засчитали) Хозяевам похоже уже помогают.
sagittarius
20 Ноября 2022 в 19:49
Так, как хозяева играют - им ничего не поможет.
NOBODY
20 Ноября 2022 в 19:09
отменили гол..так то
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
69 мин
Катар Катар
Эквадор Эквадор
0
2
3.45 3.40 2.18
Видео
21.11.22 в 16:00
Англия Англия
Иран Иран
1.35 5.20 10.00
Видео
21.11.22 в 19:00
Сенегал Сенегал
Нидерланды Нидерланды
5.80 3.90 1.66
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