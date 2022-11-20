Первый забитый гол на чемпионате мира отменили

Чемпионат мира стартовал с матча национальных сборных Катара и Эквадора. Первого забитого гола на мундиале не пришлось ждать долго. Эквадорцы смогли забить уже на третьей минуте. Автором результативного, казалось, удара стал нападающий Эннер Валенсия. Впрочем, после вмешательства ВАР гол отменили из-за офсайда.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между сборными Катара и Эквадора можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Сборные Катара и Эквадора представляют группу А. Также в этом квартете выступят национальные команды Нидерландов и Сенегала. Свой очный матч эти сборные проведут в понедельник вечером.