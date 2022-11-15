Рязанцев объяснил, почему ни за кого не будет болеть на ЧМ-2022

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев ответил на вопрос, за какую сборную он будет болеть на чемпионате мира – 2022.

«На ЧМ-2022 я очень хотел бы поболеть за сборную России. Но, к сожалению, не могу этого сделать. Уверен, что во время турнира будет много классных моментов», — приводит слова Рязанцева «Чемпионат».

Игрок отметил, что чемпионат мира всегда является праздником, на котором происходит что-то интересное. Также хавбек заявил, что не собирается поддерживать какую-то сборную на турнире, потому что он русский и болеет исключительно за Россию.

Напомним, мундиаль стартует уже 20 ноября, в матче открытия турнира сойдутся сборные Катара и Эквадора.