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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Самедов рассказал, кого считает фаворитами ЧМ-2022

18 Ноября 2022 • 14:49 Комментировать
Катар
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Эквадор
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20.11 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов ответил на вопрос, кто является фаворитом предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мне сложно назвать потенциальную тройку призеров на чемпионате мира. Есть много фаворитов: французы, бразильцы, аргентинцы и испанцы хороши», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сможет проявить себя на этом турнире.

Чемпионат мира стартует уже 20 ноября, в матче открытия сойдутся сборные Катара и Эквадора, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Португалии Сборная Франции Сборная Испании Александр Самедов
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