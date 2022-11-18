Самедов рассказал, кого считает фаворитами ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов ответил на вопрос, кто является фаворитом предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мне сложно назвать потенциальную тройку призеров на чемпионате мира. Есть много фаворитов: французы, бразильцы, аргентинцы и испанцы хороши», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сможет проявить себя на этом турнире.

Чемпионат мира стартует уже 20 ноября, в матче открытия сойдутся сборные Катара и Эквадора, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.