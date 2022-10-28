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Бородюк назвал самые ключевые матчи Павлюченко в составе сборной

28 Октября 2022 • 09:16 Комментировать
Катар
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Эквадор
1 3.75 X 3.40 2 2.05
20.11 19:00

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк вспомнил о самом ярком матче нападающего Романа Павлюченко в составе национальной команды. Напомним, вчера, 27 октября, известный футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.

По мнению Бородюка, в карьере Павлюченко было много ярких и запоминающихся матчей, но игра с Англией в отборе к Евро-2008 стоит особняком.

«У него было много матчей, я имею в виду, ключевых и с Англией, и с той же Голландией. Но был такой эпизод, я сейчас могу рассказать о нём: в одном из таких матчей отборочного цикла он не попадал в состав, это бы при Дике Адвокате, как-то мы поговорили с ним, и он сказал: «если доверите, я выйду и забью». Вот доверили, он вышел и забил», — приводит слова Бородюка «ВсеПроСпорт».

Специалист также назвал Павлюченко очень хорошим человеком, с которым ему комфортно работалось во всех отношениях.

Напомним, что в общей сложности за сборную России Павлюченко провёл 51 матч, отметившись в них 21 забитым голом. За свою карьеру он защищал цвета таких клубов, как «Спартак», «Тоттенхэм» и «Локомотив». Последним местом работы российского футболиста стал «Знамя» из Ногинска.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Сборная России Александр Бородюк
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