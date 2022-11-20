Деменко: «Россия могла бы побороться на чемпионате мира»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко предположил, как могла бы выступить сборная России на предстоящем чемпионате мира в Катаре, если бы туда попала.

«Шансы побороться были бы, но судить сложно, ведь сейчас мы играем только товарищеские матчи, Карпин просматривает молодёжь на перспективу», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах, поэтому сейчас наша национальная команда проводит лишь товарищеские встречи. Четыре года назад сборная России сумела дойти до четвертьфинала домашнего мундиаля, где только в серии пенальти уступила Хорватии, впоследствии дошедшей до финала мирового первенства.