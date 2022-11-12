Катар: как выступят хозяева чемпионата мира

Хозяева чемпионата мира 2022 года по футболу - сборная Катара - даст решительный бой при поддержке своих болельщиков, но как далеко смогут они зайти? Представляем национальную команду, к которой приедут в гости лучшие сборные мира.

История выступлений сборной Катара на чемпионатах мира

Сборная Катара – дебютант чемпионата мира. Никогда ранее «бордовые» не отбирались на мундиаль. В этот раз тоже квалификацию проходить не пришлось, так как Катар автоматически стал участником чемпионата мира в качестве его хозяина.

Кто попал в группу со сборной Катара на чемпионате мира

Сборная Катара попала в довольно ровную группу, что в принципе даёт надежду на выход из группы. На бумаге фаворитом квартета А выглядит сборная Голландии. С другой стороны, даже «оранжевые» не кажутся непобедимыми, тем более что лидеры команды Страны тюльпанов в этом сезоне не блещут.

Два других соперника тоже выглядят серьёзными, но непредсказуемыми. Сенегал – сильнейшая команда Африки, выигравшая в прошлом году континентальное первенство. Однако от сборных Чёрного континента никогда не знаешь, чего ждать. Что касается эквадорцев, то они самые закрытые из южноамериканских команд. Лидеры сборной в Европе не играют, поэтому об их силе представление довольно туманное.

Как выступит и какое место займёт сборная Катара на чемпионате мира

Для сборной Катара выход из группы уже станет большим успехом. Наверное, требовать большего от хозяев не стоит. Во-первых, всё-таки квартет попался довольно ровный, и нет уверенности, что будет достигнут даже такой результат. Во-вторых, даже если катарцы выйду из группы, дальше их с большой долей вероятности будут ждать англичане или американцы, которые будут явными фаворитами в очном противостоянии.

Состав сборной Катара

Вратари: Юсеф Хассан («Аль-Гарафа»), Саад Аль-Шеб («Аль-Садд»), Мешааль Баршам («Аль-Садд»).

Защитники: Басим Аль-Рави («Аль-Духайль»), Ро-Ро («Аль-Садд»), Мосааб Ходер («Аль-Садд»), Тарек Сальман («Аль-Садд»), Буалем Хухи («Аль-Садд»), Абделькарим Хассан («Аль-Саад»), Хомам Ахмед («Аль-Гарафа»), Джассем Габер («Аль-Араби»), Салем Аль-Хаджри («Аль-Садд»).

Полузащитники: Али Ассадалла («Аль-Садд»), Мохаммед Абдулвахаб («Аль-Садд»), Ассим Мадибо («Аль-Духайль»), Мостафа Тарек («Аль-Садд»), Карим Будиаф («Аль-Духайль»), Абдулазиз Хатем («Аль-Райян»), Наиф Аль-Хадрами («Аль-Райян»), Акрам Афиф («Аль-Садд»), Халид Мунир («Аль-Вакра»).

Нападающие: Исмаил Мохаммад («Аль-Духайль»), Хасан Аль-Хайдос («Аль-Садд»), Альмоэз Али («Аль-Духайль»), Мохаммед Мунтари («Аль-Духайль»), Ахмед Алаа («Аль-Гарафа»).

Главные потери сборной Катара перед чемпионатом мира

Хозяева турнира подходят к турниру без больших потерь. Все лидеры команды в строю, что даёт болельщикам осторожный оптимизм.

Расписание матчей сборной Катара

20 ноября 2022 в 19:00 – Катар – Эквадор;

25 ноября 2022 в 16:00 – Катар – Сенегал;

29 ноября 2022 в 18:00 – Голландия – Катар.

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Какие шансы сборной Катара победить на чемпионате мира – прогноз

Сборная Катара, конечно, не выиграет чемпионат мира. Хозяева турнира по меркам азиатского футбола серьёзно прибавили, но соперничать с сильнейшими европейскими и южноамериканскими командами не способны. Выход из группы уже будет очень серьёзным достижением, однако уже в 1/8 финала, скорее всего, будет непроходимый для Катара соперник.

Капитан сборной Катара

Хассан Аль-Хаидос уже является легендой сборной Катара. Он не только капитан, но и рекордсмен по количеству матчей в составе команды – 160. В декабре ему исполнится 32 года, так что вряд ли форвард доедет до следующего чемпионата мира. Всю свою карьеру Аль-Хаидос провёл в «Аль-Садде», в детскую школу которого попал ещё в 8 лет. В составе команды он выиграл азиатскую Лигу чемпионов и занял третье место на клубном чемпионате мира. В 2014-м он был признан лучшим игроком страны.

В составе сборной Катара Аль-Хаидос удачно провёл Кубок Азии-2019, по итогам которого попал в символическую сборную турнира. Именно форвард как капитан и поднял над головой заветный трофей.

Главный тренер сборной Катара

Сборную Катара возглавляет испанский тренер Феликс Санчес Бас, которого в Европе знают не слишком хорошо. Он десять лет работал в юношеских командах «Барселоны», но в 2006-м перебрался в катарскую юношескую академию «Эспайр». Затем Бас принял сборную местной страны до 19 лет и выиграл чемпионат Азии в данной возрастной категории.

С 2017 года Бас возглавил основную сборную Катара. Через два года это сотрудничество принесло большой триумф. На Кубке Азии в 2019-м Катар просто смёл соперников. До финала команда не пропустила ни одного гола в свои ворота, забив в чужие 16 мячей в шести матчах! В финале японцы сумели забить, но в ответ Катар ответил тремя точными ударами и завоевал трофей. В 2021 году сборную Катара пригласили на Золотой кубок КОНКАКАФ, где команда дошла до полуфинала.

Где смотреть матчи сборной Катара на чемпионате мира

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на веб-сайте LiveResult.Ru.