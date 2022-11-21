Динияр Билялетдинов считает, что Катар не выйдет из своей группы на ЧМ-2022

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал игру сборной Катара в матче против Эквадора. Страна-хозяйка чемпионата мира 2022 года проиграла в игре первого тура со счетом 0:2.

«Не могу сказать, что пристально смотрел матч открытия. Из того, что видел — сборная Катара какая-то безнадежная. Не выйдет из группы. Там же еще Сенегал и Нидерланды», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

На данный момент Эквадор является лидером группы А, набрав три очка, а Катар — на последней строчке. Их соперники по квартету — Сенегал и Нидерланды встретятся сегодня, 21 ноября, начало матча запланировано на 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.