Шалимов заявил, что планирует смотреть чемпионат мира – 2022

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопрос, будет ли он смотреть чемпионат мира – 2022 в Катаре.

«Интересно ли мне будет смотреть чемпионат мира без России? Я, конечно, буду смотреть. Мне интересно, там по моей работе надо. Но, конечно, не настолько интересно, если бы там Россия», — приводит слова Шалимова «Спорт День за Днем».

Предстоящий турнир стартует уже 20 ноября. В матче открытия сборная Катара встретится со сборной Эквадора, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Напомним, национальная команда России была отстранена от участия в международных турнирах и пропустит мундиаль.