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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Колосков высказался о запрете пива на стадионах ЧМ-2022

18 Ноября 2022 • 14:54 Комментировать
Катар
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Эквадор
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20.11 19:00

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о решении запретить продажу пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре.

«Ну, не будут на стадионах пиво продавать — ну и что? Из-за этого не стоит создавать проблему. Кто не хочет ехать из-за этого запрета — не поедет. Кто сможет обойтись — поедет», — заявил функционер в интервью изданию Sport24. По мнению эксперта, необходимо лишь соблюдать законы страны, принимающей чемпионат мира.

Напомним, что ранееФИФА официально подтвердила запрет на реализацию пива на предстоящем мундиале. Продажа алкоголя будет доступна на фан-зонах турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Чм-2022
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