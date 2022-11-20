Уилкшир: «Сомневаюсь, что Россия претендовала бы на победу на чемпионате мира»

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир поделился мнением о том, как сборная России могла бы выступить на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года.

По мнению эксперта, россиянам было бы сложно претендовать на победу в мундиале.

«Команде Валерия Карпина пришлось бы там очень сложно, но, с другой стороны, футбол хорош тем, что ты никогда не знаешь, что произойдёт на самом деле», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Также экс-динамовец признался, что на чемпионате мира будет поддерживать свою родную Австралию, а к числу главных претендентов на титул футболист отнёс Аргентину, Бразилию, Германию и Францию.

Напомним, что первая игра мундиаля между Катаром и Эквадором состоится уже сегодня, 20 ноября. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.