Педри назвал главных фаворитов чемпионата мира

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира в Катаре.

По мнению 19-летнего футболиста, помимо Испании, на победу в турнире также будет претендовать и Аргентина с Лионелем Месси в составе. Кроме того, Педри отметил команды Франции и Бразилии.

«Месси собирается отправиться на свой последний чемпионат мира и сделает всё возможное, чтобы выиграть турнир. Ещё среди фаворитов назвал бы сборные Франции и Бразилии. Это две всесторонне развитые команды. Не списываю со счетов и Нидерланды. Френки де Йонг постоянно говорит мне, что у них очень сильная команда», — цитирует Педри El País.

Напомним, что мировое первенство пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции.