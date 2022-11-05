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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Педри назвал главных фаворитов чемпионата мира

05 Ноября 2022 • 13:36 Комментировать
Катар
...
Эквадор
1 3.75 X 3.40 2 2.05
20.11 19:00

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира в Катаре.

По мнению 19-летнего футболиста, помимо Испании, на победу в турнире также будет претендовать и Аргентина с Лионелем Месси в составе. Кроме того, Педри отметил команды Франции и Бразилии.

«Месси собирается отправиться на свой последний чемпионат мира и сделает всё возможное, чтобы выиграть турнир. Ещё среди фаворитов назвал бы сборные Франции и Бразилии. Это две всесторонне развитые команды. Не списываю со счетов и Нидерланды. Френки де Йонг постоянно говорит мне, что у них очень сильная команда», — цитирует Педри El País.

Напомним, что мировое первенство пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Франции Сборная Испании Педри сборная Нидерландов
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