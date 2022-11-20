Эквадор впервые заработал пенальти на ЧМ

В Катаре начался чемпионат мира по футболу, в первом матче сборная Катара принимает Эквадор. К сожалению для хозяев турнира, в первом тайме они пропустили три мяча, из которых один не был засчитан - самый первый. Официально же первый гол чемпионата был забит на шестнадцатой минуте - Эннер Валенсия реализовал одиннадцатиметровый удар.

Как оказалось, сборная Эквадора впервые заработала пенальти в финальном раунде чемпионате мира - это случилось в ее одиннадцатой игре в рамках ЧМ.

Следить за событиями матча группы А чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора можно в формате прямой онлайн-трансляции. Она доступна по ссылке на наш сайт.