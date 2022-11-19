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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Павлюченко дал прогноз на стартовый матч ЧМ-2022

19 Ноября 2022 • 20:19 Комментировать
Катар
...
Эквадор
1 3.00 X 3.05 2 2.60
Через 21 ч. 35 мин.

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча-открытия чемпионата мира – 2022, в котором Катар встретится с Эквадором.

«В классе у южноамериканцев имеется преимущество. На мой взгляд, гости смогут дождаться своего шанса и вырвут победу в нелегкой борьбе. Мой прогноз - победа Эквадора», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Матч Катар – Эквадор состоится в воскресенье, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции, победившая Хорватию (4:2) в финале ЧМ-2018.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Сборная Катара Сборная Эквадора
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КАТАР ЭКВАДОР
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