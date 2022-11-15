Мостовой назвал фаворитов ЧМ-2022 и признался, за какую сборную будет болеть

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился информацией, за какие сборные он будет болеть на чемпионате мира – 2022.

«На чемпионате мира буду болеть за Испанию, Аргентину и Францию. В первую очередь, за Испанию. Основные фавориты турнира для меня — Бразилия, Франция и Аргентина», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что необходимо знать схему турнира, ведь если в 1/8 финала сойдутся Бразилия и Аргентина, то один из фаворитов покинет мундиаль.

Напомним, предстоящий чемпионат мира в Катаре стартует уже 20 ноября и будет продолжаться до 18 декабря 2022 года.