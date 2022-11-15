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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мостовой назвал фаворитов ЧМ-2022 и признался, за какую сборную будет болеть

15 Ноября 2022 • 20:13 Комментировать
Катар
...
Эквадор
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20.11 19:00

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился информацией, за какие сборные он будет болеть на чемпионате мира – 2022.

«На чемпионате мира буду болеть за Испанию, Аргентину и Францию. В первую очередь, за Испанию. Основные фавориты турнира для меня — Бразилия, Франция и Аргентина», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что необходимо знать схему турнира, ведь если в 1/8 финала сойдутся Бразилия и Аргентина, то один из фаворитов покинет мундиаль.  

Напомним, предстоящий чемпионат мира в Катаре стартует уже 20 ноября и будет продолжаться до 18 декабря 2022 года.

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Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Франции Александр Мостовой Сборная Испании
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