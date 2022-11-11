Сампаоли: «Чемпионат мира проводят не там, где надо, и не в то время, когда надо»

Чилийский наставник Хорхе Сампаоли скептически относится к предстоящему чемпионату мира, он считает, что Катар - неудачное место для проведения такого турнира. Да и время он считает неподходящим - это первый турнир подобного плана, который проходит не в летнее время года.

- ФИФА выбрала место, в котором не следует проводить чемпионат мира. И в момент, когда не следует проводить турнир. А все из-за денег. Жаловаться уже нет смысла. Нам останется лишь расхлебывать последствия, все уже решено, подготовлено и сделано, - сокрушается Сампаоли в интервью AS.

Напомним, что чемпионат мира начнется уже в следующее воскресенье, двадцатого ноября.