Буффону понравилась церемония открытия чемпионата мира - но не понравился первый матч

Знаменитый Джанлуиджи Буффон, чемпион мира 2006 года с итальянской сборной, прокомментировал начало нового чемпионата мира в Катаре. Ему понравилась церемония открытия, но не понравилась первая игра, он ожидал большего от хозяев турнира.

- Церемония открытия была прекрасной, а вот матч чуть разочаровал. Я ожидал намного большего от сборной Катара. Может, сказалось давление. Мне кажется, их команда сильнее, чем показал первый матч. Наверное, сказалось то, что стадион был полным, обычно на матчи команды Катара ходят мало людей. Думаю, они еще прибавят, - цитирует Буффона RadioRai.