Невилл – об Инфантино: «Он не должен использовать такой язык»

Двукратный Обладатель кубка Футбольной лиги в составе английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о президенте ФИФА Джанни Инфантино и об организации в целом.

Ранее Невилл уже началвысказываться по этому поводу.

«Несмотря на то, что они [Джонсон, Трамп, Инфантино и Блаттер] стараются и думают, что объединяют людей, это не так. Некоторые его [Инфантино] вчерашние высказывания о том, что «я рабочий-мигрант, я инвалид», — это абсолютный скандал, он не должен использовать такой язык. По моему мнению, ему не следовало использовать такие фразы, и, честно говоря, я думаю, что ФИФА плохо отражает суть футбола - прекрасной игры, которой наслаждаются люди по всему миру - от Бразилии до Бери [родной город Невилла на западе Англии], от Боливии до Перу - везде», - сказал Невилл во время выступления на BeInSport.