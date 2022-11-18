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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Динияр Билялетдинов: «Нездоровый ажиотаж стоит вокруг ЧМ-2022»

18 Ноября 2022 • 10:01 Комментировать
Катар
...
Эквадор
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20.11 19:00

Бывший футболист российской национальной команды Динияр Билялетдинов высказался об ажиотаже вокруг катарского чемпионата мира.

«Интересно просто посмотреть за матчами этого турнира. Нездоровый ажиотаж стоит вокруг этого мундиаля», — отметил экс-хавбек английского «Эвертона» в интервью изданию «РБ Спорт». По словам Динияра, он ни за кого на предстоящем турнире болеть не собирается и не считает это необходимым.

Напомним, что ЧМ-2022 начнётся уже в это воскресенье, 20 ноября. В первой игре хозяева соревнований из Катара встретятся со сборной Эквадора.

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Евро-Футбол.Ру,
Динияр Билялетдинов Чемпионат Мира Чм-2022
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КАТАР ЭКВАДОР
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