Динияр Билялетдинов: «Нездоровый ажиотаж стоит вокруг ЧМ-2022»

Бывший футболист российской национальной команды Динияр Билялетдинов высказался об ажиотаже вокруг катарского чемпионата мира.

«Интересно просто посмотреть за матчами этого турнира. Нездоровый ажиотаж стоит вокруг этого мундиаля», — отметил экс-хавбек английского «Эвертона» в интервью изданию «РБ Спорт». По словам Динияра, он ни за кого на предстоящем турнире болеть не собирается и не считает это необходимым.

Напомним, что ЧМ-2022 начнётся уже в это воскресенье, 20 ноября. В первой игре хозяева соревнований из Катара встретятся со сборной Эквадора.