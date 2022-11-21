Валенсия стал самым возрастным автором первого мяча чемпионатов мира

В Катаре начался чемпионат мира по футболу, в первом матче сборная Катара принимала Эквадор. К сожалению для хозяев турнира, в первом тайме они пропустили три мяча, из которых один не был засчитан - самый первый.

Официально же первый гол чемпионата был забит на шестнадцатой минуте - Эннер Валенсия реализовал одиннадцатиметровый удар. Спустя еще пятнадцать минут Эквадор забил еще один мяч усилиями всего того же Валенсии, после чего довел игру до победного конца.

Интересно, что футболист «Фенербахче» стал самым возрастным автором первого гола чемпионатов мира - ему на данный момент 33 года и шесть месяцев.