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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пригодился не там, где родился: 137 футболистов выступят на чемпионате мира не за ту сборную, в стране которой родились

19 Ноября 2022 • 08:18 Комментировать
Катар
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Эквадор
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20.11 19:00

Натурализация давно стала обычным делом в футболе. На чемпионате мира в Катаре 137 игроков будут представлять не ту страну, в которой родились. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом феномене.

137 игроков на чемпионате мира сыграют за страну, в которой не родились. Это более 5 полноценных заявок на турнир в Катаре. То есть из них можно было составить больше одной группы на турнире! Как известно, по регламенту ФИФА любой футболист может менять футбольное гражданство в четырёх случаях. Три из них можно объединить в условную группу «место рождения». Если сам футболист, один его из родителей, бабушек или дедушек появились на свет в другой стране, то это даёт право игроку выступать за её сборную вне зависимости от текущего гражданства. Четвёртый вариант – если сам футболист провёл 5 лет в каком-то государстве.

Больше всего за разные сборные на чемпионате мира выступит уроженцев Франции. Сразу 37 игроков, которые родились в этой стране, оказались в заявках других сборных. Конечно, в основном речь об африканских командах. Причём некоторые футболисты могли бы пригодиться Дидье Дешаму. Прежде всего, это сенегальцы Эдуар Менди и Калиду Кулибали. Кстати, последний на юношеском уровне даже играл за сборную Франции. Наверное, Дешам не отказался бы также от португальца Рафаэля Геррейру. От Эмерика Лапорта наставник французов как раз отказался – так и не вызвал его в состав «лес блё». Кроме того, за сборную Германии будет играть Армель Белла-Кочап. Кстати, это уникальный защитник, у которого кроме двух европейских сборных был ещё вариант выступать за команду Камеруна, за которую играл его отец.

Довольно широкое представительство в других сборных у англичан. Так, 17 уроженцев этой части Великобритании выступят за другие национальные команды. Больше всего, понятное дело, в составе Уэльса – сразу девять! Трое сыграют за США, и, наверное, как раз американца Джованни Рейну можно назвать потерей. Правда, он выбрал сборную, за которую выступал его отец. По двое англичан выступят за Канаду и Гану, а за поляков на поле будет выходит Мэтти Кэш.

Семеро уроженцев Испании на чемпионате мира сыграют за другие сборные. Более того, на мундиале за разные национальные команды сыграют братья. Так, Нико Уильямс оказался в составе сборной Испании, а вот его брат Иньяки принял приглашение из Ганы. Теоретически в четвертьфинале они могут встретиться друг с другом. Вероятно, испанцы расстроены, что уроженец их страны Сергей Милинкович-Савич выбрал всё же свою историческую родину Сербию. Наверное, не помешал бы и марокканец Ашраф Хакими.

Семеро немцев сыграют за другие сборные, а именно за Тунис, Сенегал, Уэльс, Хорватию, Камерун и Швейцарию. Возможно, из них всех Бундестим мог бы усилить разве что Марио Пашалич. С Камеруном же произошёл некий размен. За африканскую команду сыграет Эрик Чупо-Мотинг, в свою очередь за Германию заявлен Юссуфа Мукоко.

На удивление в этот раз довольно мало бразильцев, выступающих за другие сборные. Их всего трое, и все они представляют Португалию: Пепе, Матеус Нуньес и Отавио.

Если говорить про сборные, то лидером по количеству натурализованных игроков является Марокко. Сразу 14 уроженцев других стран будут представлять эту африканскую страну. Причём уже на групповой стадии Яссин Буну сыграет против Канады, где появился на свет, а Селим Амалла, Ильяс Шаир и Билал Эль-Ханнус встретятся с родной Бельгией.

Второе место делят Тунис и Сенегал, у которых по 12 уроженцев других сран. Третье место с 10 пришлыми делят Катар и Уэльс. Причём у хозяев турнира очень пёстрый набор игроков – здесь уроженцы Алжира, Португалии, Ирака, Судана, Франции, Бахрейна, Ганы и Египта!

Сборная
Игроков с другим гражданством
Марокко14
Тунис12
Сенегал12
Катар10
Уэльс10
Австралия9
Камерун9
Гана8
Канада7
Хорватия7
Португалия7
США5
Сербия4
Франция3
Швейцария3
Польша2
Германия2
Испания2
Эквадор2
Бельгия1
Япония1
Коста-Рика1
Нидерланды1
Иран1
Мексика1
Германия1
Эквадор1

Роман Андреев

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