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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

В Катаре ещё много свободных мест для туристов - не менее 25 тысяч

10 Ноября 2022 • 06:05 Комментировать
Катар
...
Эквадор
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20.11 19:00

Перед чемпионатом мира крошечному Катару пришлось построить не только стадионы, но и все, что необходимо для приема туристов, в том числе отели. Однако дело приняло неожиданный оборот - отели пустуют, потому что значительная часть туристов решила поселиться не в самом Катаре, а в соседних странах.

Например, иранцы вообще не собираются приезжать в Катар кроме как на матчи - перелет через Персидский залив занимает всего-то пару десятков минут. Многие болельщики также сочли цены на жилье в самом Катаре (около 200 долларов ночь за номер в отеле) слишком дорогим и предпочли поискать жилище в Бахрейне, Эмиратах, Омане и других более-менее открытых странах региона.

Что касается билетов, то в общей сложности были выпущены 3,1 миллиона билетов - и 2,89 из них уже проданы.

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