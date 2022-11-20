В воскресенье вечером в Катаре будет стартовать чемпионат мира. На стадионе «Аль-Бейт» пройдёт торжественная церемония открытия, за которой последует матч между сборными Катара и Эквадора.

Перед церемонией на поле стадиона установлено четверо ворот. Соответствующее видео показал телеграм-канал «Первый спорт».

Следить за церемонией открытия мундиаля в Катаре можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Там же можно будет следить за развитием событий в игре между сборными Катара и Эквадора.

Добавим, что действующим чемпионом мира является национальная сборная Франции.