Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рашид Рахимов — о чемпионате мира: «Казахстана нету же, за кого болеть?»

17 Ноября 2022 • 14:41 Комментировать
Катар
...
Эквадор
1 3.40 X 3.10 2 2.35
20.11 19:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Рашид Рахимов ответил на вопрос, за какой командой он будет следить на предстоящем чемпионате мира.

«Казахстана нету же, чё, за кого болеть? (смеётся)», — заявил Рахимов в интервью YouTube-каналу «Вестник-ММА».

Напомним, что чемпионат мира пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая четыре года назад выиграла мундиаль, проходивший в России. Отметим, что в этот раз на чемпионате мира наша страна никак представлена не будет, поскольку ранее ФИФА и УЕФА отстранили Россию от всех международных турниров.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рашид Рахимов Сборная Казахстана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАТАР ЭКВАДОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
15:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чепчугов оценил гипотетические шансы сборной России на ЧМ-2022
14:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жиру осознаёт то, что на чемпионате мира основным игроком ему не быть
14:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руни: «Было бы приятно видеть, как Месси или Роналду побеждают на чемпионате мира»
14:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рашид Рахимов — о чемпионате мира: «Казахстана нету же, за кого болеть?»
14:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
PARI: Бразилии и Аргентина сыграют в финале ЧМ-2022
14:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
PARI: Португалия – основной претендент на первое место в группе H ЧМ-2022
14:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жиру рассказал, как узнал о приглашении на чемпионат мира
13:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Известны сроки восстановления Нкунку
13:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии столкнулась с неожиданными проблемами в Катаре из-за верблюдов
13:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Педри: «Я почти никогда не нервничаю»
12:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Джикия рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 1
11:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Куртуа: «Если мы сыграем с Испанией, вы увидите лучшую версию Эдена Азара»
11:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Иньеста считает, что сборной Испании по силам выиграть чемпионат мира
09:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Силкин рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира
09:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам - о Мбаппе и Бензема: «Никто из них не хочет быть главным в сборной Франции»
Все новости
Рекомендуем