Рашид Рахимов — о чемпионате мира: «Казахстана нету же, за кого болеть?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Рашид Рахимов ответил на вопрос, за какой командой он будет следить на предстоящем чемпионате мира.

«Казахстана нету же, чё, за кого болеть? (смеётся)», — заявил Рахимов в интервью YouTube-каналу «Вестник-ММА».

Напомним, что чемпионат мира пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая четыре года назад выиграла мундиаль, проходивший в России. Отметим, что в этот раз на чемпионате мира наша страна никак представлена не будет, поскольку ранее ФИФА и УЕФА отстранили Россию от всех международных турниров.