Тарханов считает, что сборная России не вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре

Известный российский тренер Александр Тарханов предположил, как сборная России выступила бы на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

По мнению специалиста, россияне не смогли бы выйти из группы, а к числу главных фаворитов турнира Тарханов отнёс команды Бразилии, Аргентины и Франции.

«Вообще сложно об этом говорить сейчас. В 2018 году Россия дошла же до четвертьфинала, поэтому всё возможно. Но безусловно, уровень российских футболистов не так высок, как у остальных сборных», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. В этом году мировое первенство пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря. Первая игра между Катаром и Эквадором состоится уже завтра. Начало — в 19:00 по московскому времени.