Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тарханов считает, что сборная России не вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре

19 Ноября 2022 • 11:43 Комментировать (1)
Катар
...
Эквадор
1 3.10 X 3.05 2 2.55
20.11 19:00

Известный российский тренер Александр Тарханов предположил, как сборная России выступила бы на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

По мнению специалиста, россияне не смогли бы выйти из группы, а к числу главных фаворитов турнира Тарханов отнёс команды Бразилии, Аргентины и Франции.

«Вообще сложно об этом говорить сейчас. В 2018 году Россия дошла же до четвертьфинала, поэтому всё возможно. Но безусловно, уровень российских футболистов не так высок, как у остальных сборных», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. В этом году мировое первенство пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря. Первая игра между Катаром и Эквадором состоится уже завтра. Начало — в 19:00 по московскому времени.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАТАР ЭКВАДОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
19 Ноября 2022 в 12:12
Вот вы смешные , вы спорите ни очем ,есть ли жизнь на Марсе, ладно бы они заняли безоговорчно первое место хотя бы в группе на отборе , так то не ясно попали бы ли они ВООБЩЕ туда ...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
12:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Отавиу назвал цель сборной Португалии на ЧМ-2022
12:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эрнандес: «Хочу поблагодарить медицинский штаб «Баварии» за то, что я смогу сыграть на чемпионате мира»
12:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Блинд: «Мы хотим быть командой, против которой никто не хотел бы играть»
12:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Маркиньос оценил состояние Неймара перед ЧМ-2022
12:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Западная пресса: катарцы платят «фейковым фанам» за то, чтобы те имитировали массовость и поддержку
12:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Барселона» просмотрит 10 футболистов на ЧМ-2022
11:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фоден — о чемпионате мира: «Жаль, что Италии здесь нет, чтобы мы могли отомстить за чемпионат Европы»
11:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарасова рассказала, как относится к ЧМ-2022
11:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фанат сборной Англии назвал адом деревню для болельщиков в Катаре
11:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Галлахер: «Честно говоря, не ожидал вызова в сборную»
11:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарханов считает, что сборная России не вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре 1
11:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Киммих: «Хаверц может вытворять с мячом всё, что угодно»
10:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Испании пожелал Месси стать чемпионом мира
10:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сазонов — о чемпионате мира: «Буду персонально поддерживать Нгамалё»
10:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сунесс: «Выход Месси в финал ЧМ-2022 предначертан судьбой»
Все новости
Рекомендуем