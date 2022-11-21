Губерниев - о ЧМ в Катаре: «Вспоминается лучший мундиаль в истории - в России»

Популярный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о стартовавшем в Катаре чемпионате мира – 2022. Он провел аналогию с мундалем-2018, состоявшемся в России.

«Организация мундиаля в Катаре слабенькая. Бедные коллеги, держитесь! Сразу вспоминается лучший ЧМ в мировой истории - в России! Боже, как давно это было», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Чемпиона мира стартовал в воскресенье, 20 ноября. В первом матче соревнований сборная Катара встречалась с национальной командой Эквадора. Хозяева мундиаля потерпели поражение со счетом 0:2.